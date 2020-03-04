Семейным фермам расширили возможности получения грантов: разъяснения Минсельхоза Карелии

Семейные крестьянско-фермерские хозяйства, которые занимаются растениеводством, с 2020 года получили право воспользоваться бюджетными грантами.

Об этом сообщила на конференции по проблемам предпринимательства "Женщина и бизнес" в Петрозаводске заместитель начальника отдела Минсельхоза Карелии Мария Першина.

"Начиная с 2020 года направление этого гранта увеличилось. Ранее мы предоставляли этот грант фермерским хозяйствам в области животноводства, а, начиная с 2020 года, федеральное министерство сельского хозяйства увеличило направления – фермерские хозяйства в области растениеводства также могут поучаствовать в отборе", - пояснила Першина. О главном условии предоставления таких грантов читайте в интернет-газете "Вести Карелии".