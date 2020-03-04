890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В аппарате Заксобрания Карелии опровергают информацию о том, что депутату от КПРФ запретили въезд 7
04.03.2020 18:12
Карелию причислили к самым отсталым регионам по уровню социально-экономического развития 5
04.03.2020 16:00
Объявлено о снижении процентов по кредитам наличными в ВТБ
04.03.2020 16:37
Высокопоставленный чиновник из команды Худилайнена занял ведущий пост в Газпроме 5
04.03.2020 15:39
Правительство Карелии собирается отмечать столетие республики за границей 20
04.03.2020 12:50

Семейным фермам расширили возможности получения грантов: разъяснения Минсельхоза Карелии

Новости. Общество
10:48, 05 Марта 2020
фото: © Виктор Драчев/ТАСС
Загрузка...

Семейные крестьянско-фермерские хозяйства, которые занимаются растениеводством, с 2020 года получили право воспользоваться бюджетными грантами.

Об этом сообщила на конференции по проблемам предпринимательства "Женщина и бизнес" в Петрозаводске заместитель начальника отдела Минсельхоза Карелии Мария Першина.

"Начиная с 2020 года направление этого гранта увеличилось. Ранее мы предоставляли этот грант фермерским хозяйствам в области животноводства, а, начиная с 2020 года, федеральное министерство сельского хозяйства увеличило направления – фермерские хозяйства в области растениеводства также могут поучаствовать в отборе", - пояснила Першина.

О главном условии предоставления таких грантов читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-03-05 11:22:10
Чего там с олонецкой фермершей, которую Артурчик от уголовного дела отмазывал ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.03.2020, 16:15
Выход на пенсию в рамках прежнего пенсионного возраста закрепили законодательно
03.03.2020, 09:01
Штрафы за нарушение ПДД хотят привязать к стоимости автомобиля
03.03.2020, 08:20
Станция переливания крови в Карелии нуждается в донорах с редкой группой крови
03.03.2020, 14:04
В Петрозаводске в полицейской машине произошло убийство
27.02.2020, 16:56
Водитель внедорожника в Карелии превысил скорость на 103 км/ч
04.03.2020, 10:07
Экс-чиновница мэрии Петрозаводска, уволенная за пост в Интернете про мразей, написала новый опус

Чтиво

Сегодня 10:53
Частная жизнь
"Главное – не обижаться и не грустить"
Участница Великой Отечественной войны, ветеран Мария Ивановна Мурсалова о том, как жить и не тужить.
"Всегда мечтала стать врачом"
29.02.2020 22:15
Стильная одежда из Италии и Германии
27.02.2020 10:35
архив чтиво

Медиа

 "Политика.Реут": нарушения на выборах в Сортавале
04.03.2020 14:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»