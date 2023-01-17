Семьи погибших участников спецоперации на Украине будут получать детские пособия в Карелии

Власти Карелии будут выплачивать пособия на детей семьям погибших в зоне СВО в размере 17341 рубль в месяц.

Законопроект, внесенный главой республики Артуром Парфенчиковым, поддержал комитет по здравоохранению и социальной политике карельского парламента.

Руководитель комитета Алексей Хейфец пояснил, что размер пособия привязан к величине прожиточного минимума на детей.

«Пособие предоставляется на детей до достижения им совершеннолетнего возраста, а также обучающимся по очной форме в образовательных организациях независимо от их организационно-правовых форм — до окончания периода обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет», — сказал Хейфец.



Комитет рекомендовал Законодательному собранию республики принять проект закона в первом и втором окончательном чтениях.

Заявление на выплату можно будет подать в отделение по работе с гражданами Центра социальной работы Карелии по месту жительства.