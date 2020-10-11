Семьи с детьми с инвалидностью могут оформить ипотеку Сбербанка по ставке от 0,1% годовых

Теперь семьи с детьми с инвалидностью могут оформить ипотеку Сбербанка по льготной программе кредитования "Ипотека с господдержкой для семей с детьми" на покупку квартиры в новостройке.

Сниженные ставки в рамках программы субсидирования с застройщиками:

- 0,1% годовых в первый год кредита (на оставшийся срок – 4,7% годовых);

- 1% годовых в первые 2 года кредитования (на оставшийся срок – 4,7% годовых);

- 2,5% годовых на весь срок кредита.

Стандартная ставка по программе господдержки для семей с детьми составляет 5% годовых, а при оформлении сделки в электронном виде – 4,7% годовых.

Сумма кредита: до 12 млн рублей – при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн рублей – при покупке жилья в других регионах. Первоначальный взнос – от 15% стоимости недвижимости.

Действие программы: до 31 декабря 2022 года. В случае установления инвалидности у ребенка после 31 декабря 2022 года до 31 декабря 2027 года.

"Снижение ставок по ипотеке для семей, в которых ребенок имеет инвалидность, поможет сэкономить на покупке жилья и перераспределить эти ресурсы на ребенка. Оформить ипотеку по ставке от 0,1% годовых можно в дистанционном формате – на DomClick.ru", – рассказал вице-президент, директор дивизиона "ДомКлик" Николай Васев.

Льготные ставки по ипотеке также доступны для семей, у которых в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок.

Выбрать квартиру от аккредитованных застройщиков и оформить ипотеку по сниженной ставке можно онлайн на DomClick.ru.

Период действия Госпрограммы: Заключение кредитных договоров – с 07.02.18. Выдача кредитов в рамках Госпрограммы возможна не позднее 31.12.22 (включительно). При рождении второго и (или) последующего ребенка в период с 01.07.2022 по 31.12.2022 выдача кредита возможна в срок до 01.03.2023 (включительно). В случае установления после 31.12.2022 г. ребенку (рожденному не позднее 31.12.2022 г.) категории "ребенок-инвалид" выдача кредита возможна в срок до 31 декабря 2027 г. включительно.

Лица, имеющие право на получение кредита в рамках Госпрограммы: Граждане РФ, у которых родился второй и (или) последующий ребенок в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 г. (включительно), имеющий гражданство РФ, либо имеется ребенок, являющийся гражданином РФ, рожденный не позднее 31.12.2022г., которому установлена категория "ребенок-инвалид"

Валюта кредитования - Рубли РФ

Программы кредитования: Приобретение готового жилья, Приобретение строящегося жилья. Срок кредитования: от 12 месяцев до 30 лет. Минимальная сумма кредита: 300 000 рублей. Кредитуемый объект недвижимости: по программе "Приобретение готового жилья": Жилое помещение: - квартира (в т.ч. в жилом доме, состоящем из одной или нескольких блок-секций - "таун-хаус"); - жилой дом; - часть жилого дома блокированной застройки - "таун-хаус"; - жилое помещение с земельным участком, на котором оно находится. По программе "Приобретение строящегося жилья": жилое помещение: - квартира (в т.ч. в жилом доме, состоящем из одной или нескольких блок-секций - "таун-хаус"); - жилой дом; - часть жилого дома блокированной застройки - "таун-хаус".

Первоначальный взнос: 15% от стоимости кредитуемого объекта недвижимости

Обязательное страхование имущества, передаваемого в залог, в соответствии с требованиями ПАО Сбербанк. Страхование жизни и здоровья заемщика является обязательным условием для выдачи кредита. Без данного условия кредит не может быть предоставлен.

Требования к заемщикам: Возраст от 21года. Возраст на момент возврата кредита по договору - 75 лет. Стаж работы: не менее 6 месяцев на текущем месте работы и не менее 1 года общего стажа за последние 5 лет. Гражданство: Российская Федерация.

Дополнительные требования: У Заемщика/Титульного созаемщика, начиная с 1 января 2018 г. и не позднее. 31 декабря 2022 г., рожден второй ребенок или более детей, имеющий (-их) гражданство Российской Федерации, либо имеется ребенок, являющийся гражданином Российской Федерации, рожденный не позднее 31.12.2022г., которому установлена категория "ребенок-инвалид".

Процентные ставки

от 1 года до 7 лет вкл. от 7 лет 1 мес. до 12 лет вкл. от 12 лет 1 мес. до 30 лет вкл. Базовые ставки 4,7% Программа субсидирования с застройщиками с дисконтом на 2 года ставка на 2 года 1,0% 1,2% 1,4% ставка после 2-х лет 4,7% Программа субсидирования с застройщиками с дисконтом на 1 год ставка на первый год 0,1% ставка после 1-го года 4,7%

* ставка действует при покупке строящегося или готового жилья по Программе субсидирования с застройщиками с дисконтом на 2 года. Список строительных объектов-участников программы размещен на сайте domclick.ru (раздел "Найти жилье"-"Квартиры в новостройках"- фильтр "Участник программы субсидирования").

** Максимальная сумма кредита составит 12 млн. на покупку объектов расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге или Ленинградской области, для объектов, расположенных в остальных регионах максимальная сумма кредита составит 6 млн. рублей.

Надбавки:

+0,3 п.п. – в случае отказа от использования "Сервиса электронной регистрации"

+1 п.п. - в случае отказа заемщика от страхования жизни и здоровья, в соответствии с требованиями Банка

Процентные ставки в рамках комплексного продукта с эскроу

Условия распространяются на объекты строительства, строящиеся с использованием кредитных средств ПАО Сбербанк, с использованием счетов эскроу.

На весь срок кредита На период строительства* Дисконт 1,4 п.п. Дисконт 0,7 п.п. Дисконт 4 п.п. Дисконт 2 п.п. Базовые ставки 3,30% 4,00% 0,70% 2,70% По программе субсидирования с дисконтом на первые 2 года Срок кредита до 7 лет вкл. 0,1% 0,3% - - Срок кредита от 7 лет 1 мес. до 12 лет вкл. 0,1% 0,5% - - Срок кредита от 12 лет 1 мес. до 30 лет вкл. 0,1% 0,7% - - Ставка после первых 2-х лет 3,30% 4,00%



Применение дисконта и его размер определяется застройщиком индивидуально по каждой сделке. Для применения дисконта необходимо обратиться к застройщику на этапе согласования договора долевого участия в строительстве.

Ставки действуют для клиентов, получающих зарплату на счет карты/вклада в Сбербанке, при условии страхования жизни и здоровья заемщика и использования "Сервиса электронной регистрации".

Надбавки:

+0,3 п.п. – в случае отказа от использования "Сервиса электронной регистрации"

+1 п.п. - в случае отказа заемщика от страхования жизни и здоровья, в соответствии с требованиями Банка.

Застройщик должен дать согласие на участие в программе, актуальный список застройщиков - участников

*по ближайшую платежную дату от даты окончания строительства, указанной в проектной декларации на момент заключения кредитного договора, увеличенной на 30 дней.

ПАО Сбербанк





Источник: Сбербанк