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Новости. Общество
10:51, 13 Августа 2018

Семья депутата Черемухина поблагодарила за помощь

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Семья депутата горсовета Сергея Черёмухина выражает благодарность за оказанную помощь и поддержку родным и близким в связи с тяжёлой утратой.

"Семья Сергея Черёмухина выражает благодарность всем за признание, любовь и уважение, оказанную помощь и поддержку родным и близким в связи с тяжёлой утратой. Благодарим коллег, учеников, друзей и знакомых, а также администрацию Петрозаводского городского округа и депутатов Петрозаводского городского совета XXVIII созыва", - пишет семья депутата.

Сергей Черемухин скончался 7 августа после продолжительной болезни, 9 августа состоялись похороны

Черемухин родился в 1971 году в Беломорске, там же окончил среднюю школу. В юности профессионально занимался спортом, получил звание кандидата в мастера спорта по полиатлону и первый взрослый разряд по биатлону и лыжным гонкам.

После школы работал в Беломорске инструктором-методистом по спорту в клубе ДОСААФ. Окончил факультет физического воспитания Карельского государственного педагогического института.

С 1993 года работал учителем физической культуры в петрозаводской школе № 33, где также был заместителем директора по безопасности.

В 2016 году был избран депутатом Петрозаводского городского Совета по избирательному округу № 8. Участвовал в работе постоянной комиссии по образованию, культуре, молодежной политике и спорту. Активно занимался вопросами спорта и экологии, регулярно организовывал экологические акции и субботники, принимал в них участие.

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