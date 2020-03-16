Пара из Карелии погибла в ДТП на дороге в Мурманской области

Возле поселка Шонгуй Мурманской области произошло смертельное столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля, погибла семейная пара из Карелии, а также пострадала беременная женщина.

Как сообщает "СеверПост" со ссылской на УМВД по Мурманской области 16 марта в районе 1366 км трассы "Кола" возле посёлка Шонгуй произошло ДТП с участием двух микроавтобусов и легковушки LADA.

В результате аварии пострадали семь человек. Два человека, которые находились в легковом автомобиле, погибли.

"По предварительной информации, водитель автомобиля LADA Largus при совершении обгона не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом Ford Transit", - сообщили в региональной ГИБДД.

По информации ЕДДС Кольского района, среди пострадавших есть беременная женщина. О её состоянии информация не уточняется.

Как стало известно позже, в результате столкновения автомобилей скончались 65-летний водитель LADA и его 64-летняя пассажирка – жители Карелии.