Семья из Карелии угостила калитками гостей выставки «Россия» на ВДНХ

По достоинству оценил блюдо и Первый замруководителя администрации президента страны Сергей Кириенко.

Петровы из Карелии угостили своими калитками гостей выставки «Россия», сообщили в официальном паблике республики Карелия.





Как рассказали в источнике, многодетная семья Петровых представляет нашу республику на форуме «Родные, Любимые».





Накануне на конкурсе «Семейные рецепты» в Доме российской кухни Петровы провели мастер-класс по приготовлению калиток. Трудились все: родители Иван и Ирина, дети Ульяна, Степан и Даниил и бабушка Антонина Степановна.





В сообществе отметили, что по достоинству оценил карельские калитки и Первый замруководителя администрации президента страны Сергей Кириенко, который посетил Дом Российской кухни.



