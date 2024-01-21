Семья из Карелии угостила калитками гостей выставки «Россия» на ВДНХ

По достоинству оценил блюдо и Первый замруководителя администрации президента страны Сергей Кириенко.
Петровы из Карелии угостили своими калитками гостей выставки «Россия», сообщили в официальном паблике республики Карелия.
Как рассказали в источнике, многодетная семья Петровых представляет нашу республику на форуме «Родные, Любимые».
Накануне на конкурсе «Семейные рецепты» в Доме российской кухни Петровы провели мастер-класс по приготовлению калиток. Трудились все: родители Иван и Ирина, дети Ульяна, Степан и Даниил и бабушка Антонина Степановна.
В сообществе отметили, что по достоинству оценил карельские калитки и Первый замруководителя администрации президента страны Сергей Кириенко, который посетил Дом Российской кухни.
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