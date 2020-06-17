СМИ: Семья погибшего в ДТП с Ефремовым ведет переговоры насчет компенсации

Об этом заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

По словам Пашаева, он ведет переговоры с братом погибшего о возможном получении компенсации, пишет ТАСС.

"Мы встретились с ним, обсудили сложившуюся ситуацию. Посмотрим, как все пойдет дальше, но контакты с ним будут продолжены", – сказал он.

Однако адвокат семьи погибшего Александр Добровинский утверждает, что семья не согласна принять материальную компенсацию от артиста.

"В СМИ появились измышления о согласии семьи принять компенсацию. Сегодня в 11.00 я разговаривал с братом покойного Валерием, который мне подтвердил полное отрицание этого факта. Семья не хочет принимать никакие компенсации. Валерий Владимирович и я открыты ко всем встречам с кем бы то ни было, а для избежания в дальнейшем кривотолков предлагаю организовать встречу в присутствии одного или двух известных публичных людей, заслуживающих полное доверие общества. Ждем также предложений, кто это может быть", – сказал он.