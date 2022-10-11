Семьям мобилизованных в Карелии рассказали, что нужно для получения льгот

Для оформления льгот семьям участников спецоперации в Украине достаточно оформить одну справку, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Для оформления льгот семьям военнослужащих нужно получить справку в военкомате. Она позволит получить региональные меры поддержки, а также оформить кредитные каникулы. Документы выдают по месту воинского учета.



«Необходимо просто прийти в военкомат, взять справку, что муж проходит военную службу по мобилизации или по контракту», — цитирует пресс-служба мэрии Петрозаводска слова военного комиссара Карелии Андрея Артемьева.



Отметим, среди региональных мер поддержки мобилизованных и контрактников значатся: освобождение от платы за детский сад, горячее питание школьников и материальная помощь при оплате услуг газификации.



Отдел военного комиссариата Карелии по Петрозаводску расположен на улице Антикайнена, 1а.