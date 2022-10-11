Власти Карелии ввели дополнительные меры поддержки семьям мобилизованных и военнослужащих

В Карелии определены дополнительные меры поддержки семьям мобилизованных, а также военнослужащих, которые направлены в зону специальной военной операции.

Соответствующее распоряжение подписал руководитель региона Артур Парфенчиков 11 октября. Об этом он сообщил в ходе прямой линии, посвященной мобилизации.

«Самое главное, что сегодня волнует каждого мужчину, который отправился защищать свою страну, – это благополучие семьи. На период службы решение многих повседневных бытовых вопросов ложится на женские плечи. Поэтому наряду с федеральными мерами поддержки приняли решение на время службы ввести дополнительную региональную помощь для семей мобилизованных земляков и военнослужащих, которые выполняют задачи в зоне СВО», - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Так, в Карелии предусматривается освобождение родителей от платы за посещение детского сада, за обучение детей в государственных организациях дополнительного образования. Школьникам 5-11-х классов предоставят бесплатное горячее питание. Студентам организаций среднего профобразования, которые обучаются платно, компенсируют затраты на оплату обучения. Дети смогут бесплатно посещать занятия в Водно-спортивном центре «Акватика» и физкультурно-оздоровительном комплексе на Ключевой в Петрозаводске, а также учреждения культуры республики – государственные музеи и кинотеатр «Премьер».

Кроме того, власти республики предусмотрели единовременную материальную помощь на газификацию индивидуальных домов.

«Понимаю, что семьи могут столкнуться с самыми сложными ситуациями, с которыми без мужских рук и дополнительной поддержки не справиться. В беде не оставим, поможем и в рамках социального контракта. Каждый случай будем рассматривать индивидуально», - отметил глава Карелии.

В правительстве уточнили, что все меры поддержки будут действовать на период призыва по мобилизации или периода военной службы. Помощь членам семей жителей, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, предложено оказывать и организациям республики.

Исполнительным органам власти республики предписано обеспечить реализацию мер поддержки с 17 октября.