Съемки фильма «Триггер» и реалити-шоу с Губерниевым состоятся в Сортавале

В Карелии пройдут съемки художественного фильма «Триггер» и реалити-шоу под названием «Вызов».

В Сортавале идет подготовка к съемкам художественного фильма «Триггер». В массовых сценах будут задействованы местные жители. Об этом информирует паблик «Администрация Сортавальского поселения». Сообщается, что съемки могут проходить белыми ночами.

В августе Сортавала станет площадкой для реалити-шоу «Вызов» с ведущим Дмитрием Губерниевым.

«Съёмочная группа и участники шоу скупили все гостиничные номера на территории города. С нетерпением ждем начало съемок, где будут задействованы даже вертолеты», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, как российская актриса театра и кино Ирина Горбачева в День пионерии посетила Валаамский монастырь.