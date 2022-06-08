Съемки фильма «Триггер» и реалити-шоу с Губерниевым состоятся в Сортавале

В Карелии пройдут съемки художественного фильма «Триггер» и реалити-шоу под названием «Вызов».
В Сортавале идет подготовка к съемкам художественного фильма «Триггер». В массовых сценах будут задействованы местные жители. Об этом информирует паблик «Администрация Сортавальского поселения». Сообщается, что съемки могут проходить белыми ночами.
В августе Сортавала станет площадкой для реалити-шоу «Вызов» с ведущим Дмитрием Губерниевым.
«Съёмочная группа и участники шоу скупили все гостиничные номера на территории города. С нетерпением ждем начало съемок, где будут задействованы даже вертолеты», — говорится в публикации.
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