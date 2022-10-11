Съемки фильма в Карелии вызвали недовольство среди части населения, а ночью декорации разрушили  

Неизвестные разрушили декорации для фильма, которые снимал в Кондопоге федеральный телеканал.

Как сообщили в районной администрации, декорации были разрушены посреди ночи через несколько дней после начала съемок. В результате проект пришлось остановить.

«Как ни странно, мы получили много необычных вопросов о киносъемках в Кондопоге… Например: «Зачем всё это надо вообще?», «Не выделимся, а только опозоримся!», — сообщили в администрации.

Там считают, что такие фильмы привлекают туристов, что сказывается на доходах бюджета и местных жителей.

«Этим мероприятием мы хотели закрепить Кондопогу в базах кинопроизводств России. Режиссер и съемочная группа оставляют там своё мнение о том, что с нами удобно и комфортно работать, что у нас много красивых природных пейзажей, индустриальных локаций, востребованных в кино разрушенных зданий, что местные жители с радость помогают в поиске предметов, техники, массовки для съемок. Но некоторые наши земляки решили иначе», — посетовали в администрации.