Сенатором от Карелии стал экс-постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов

Глава Карелии назначил экс-постпреда при ЕС Владимира Чижова сенатором от региона.

Глава Карелии Артур Парфенчиков наделил полномочиями сенатора бывшего постпреда России при Евросоюзе Владимира Чижова. Об этом пишет РИА Новости.

«Наделить с 27 сентября 2022 года Чижова Владимира Алексеевича полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия», — говорится в указе Парфенчикова. Об этом сообщили в пресс-службе главы Карелии.

Ранее сообщалось, что в Карелии прошли выборы главы республики, голосование проводилось с 9 по 11 сентября. ЦИК Карелии признал выборы состоявшимися. Победил действующий глава республики Парфенчиков, который ранее в качестве одного из кандидатов в сенаторы предложил Чижова. Парфенчиков в понедельник официально вступил в должность.