Сенаторы хотят устранить несправедливость по отношению к труженикам сельского хозяйства Карелии

Изменения в законе о страховых пенсиях позволят получать надбавки труженикам сельского хозяйства, считает сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рассмотрел законопроект, касающийся увеличения числа работников, имеющих право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии. Речь идет о тружениках сельского хозяйства, которые отработали в отрасли не менее 30 лет. С 1 января 2019 года они имеют право на повышение на 25 процентов фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности. Но получают эту надбавку работники сельского хозяйства со стажем только в том случаем, если проживают в сельской местности. Законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О страховых пенсиях» призван устранить несправедливость по отношению к пенсионерам, которые всю жизнь отдали сельскому хозяйству, но уже не являются жителями села.

«Эта проблема актуальна для Карелии и для всех регионов. Люди преклонного возраста часто по состоянию здоровья не могут жить в деревне. Дети, внуки забирают их в город. Кто-то из тружеников сельского хозяйства переехал по программе расселения аварийного жилья. Кроме того, есть населенные пункты, которые изменили свой статус и теперь не относятся к сельской местности. Разве справедливо оставлять людей, которые 30 лет отработали в сельском хозяйстве, без выплаты только за то, что они не являются в данный момент сельскими жителями? Лишать надбавки к страховой пенсии тружеников сельского хозяйства нельзя. Поэтому изменения в закон „О страховых пенсиях“ направлены на устранение одного из обязательных условий установления повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии — проживание в сельской местности», — отметил сенатор Игорь Зубарев.

На заседании профильного комитета Совета Федерации сенаторы поддержали законопроект. Но сенаторы отметили, что с 1 января 2022 года вступят в силу уже внесенные изменения в статьи 17 и 18 федерального закона «О страховых пенсиях». Они касаются сохранения назначенного повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности работникам сельского хозяйства при их выезде на новое место жительства за пределы сельской местности. Но граждане, которые, имея стаж в 30 лет, выехали за пределы сел и деревень до назначения повышения фиксированной выплаты, останутся без надбавки. Право на такую выплату законом не предусмотрено.

«Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, его принятие потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета. Вместе с тем пока не определены источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств. Мы продолжим работу над законопроектом», — подытожил сенатор от Карелии.