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Сенаторы пытались добиться переноса принятия закона об акцизе на сладкие напитки

Новости. Общество
17:05, 24 Ноября 2022
фото: Shutterstock.com

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Принятый закон о введении нового налога на газировку может негативно сказаться на индустрии производства безалкогольных напитков, считает сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

В Совете Федерации проведут мониторинг реализации закона о введении с 1 июля 2023 года акциза на сахаросодержащие напитки. Об этом рассказал сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Согласно принятому закону, новый косвенный налог составит 7 рублей за литр напитка с сахаром, сахарным сиропом или медом, если объемная доля углеводов в нем будет превышать 5 г на 100 мл, а содержание этилового спирта составит не более 1,2%. По расчетам правительства, дополнительные доходы федерального бюджета от введения акциза составят около 35 млрд рублей в год. Эти деньги планируется направить на лечение пациентов с сахарным диабетом. Но эксперты, в том числе в Минсельхозе РФ, отмечают, что введение акцизов приведет к росту розничных цен на данную продукцию и в целом может негативно сказаться на индустрии производства безалкогольных и фруктосодержащих напитков. Поэтому в Совете Федерации решили взять на контроль реализацию нового закона, сообщил Игорь Зубарев.

Так, к рискам отрицательных последствий от принятия акцизов относят сокращение рабочих мест, сворачивание инвестиционных программ, о чем уже официально заявили крупнейшие российские производители напитков – «Черноголовка» и «Очаково». Кроме того, принятие закона может привести к массовому выходу из бизнеса предпринимателей, локальных производителей, обеспечивающих напитками и упакованной водой определенные регионы. Введение акциза, по оценкам Минсельхоза, способно привести к притоку на российских рынок напитков из сопредельных стран, формированию нелегального рынка товаров, продающихся без уплаты российского акциза. Более того, мировой опыт введения акцизов на сахаросодержащие напитки демонстрирует, что снижающийся спрос не компенсируется в полной мере потреблением не облагаемых налогом напитков, в частности упакованной воды, скорее приводит к переключению спроса на слабоалкогольные напитки. Об всем этом говорилось на одном из последних заседаний Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике.

«Вопрос введения акциза на сладкие напитки начали обсуждать еще в 2016 году. И на профильном комитете сенаторы высказывали свои замечания к законопроекту. Бороться с чрезмерным употреблением сахара, безусловно, нужно, но есть опасения, что это приведет к тому, что в стране перестанут производить фруктосодержащие напитки, потому что у нас основное понятие – углеводы, а не сахарная продукция. Поэтому мы пытались добиться переноса принятия акциза на сахаросодержащие напитки на один год и поэтапного увеличения ставки налога, а также шкалы содержания сахара напитков. К сожалению, наши поправки не прошли. Закон был принят, но мы будем мониторить ситуацию.  С учетом нынешних экономических условий нам нужно помогать производителям соков, воды и напитков развиваться и улучшать качество своей продукции, а не способствовать сворачиванию бизнеса», - считает парламентарий.

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