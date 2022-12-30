В Минприроды Карелии рассказали о ладожском острове с разрушенным монастырем

На острове Хейнясенмаа в 17 веке располагался Троицкий (Сенной) монастырь, который был разрушен шведами.

Ладожское озеро – крупнейшее в Европе и второе по величине в России. В его акватории находятся более 650 островов, сообщили в Минприроды Карелии.



Большинство островов, примерно 500, сосредоточены вдоль северного берега озера в районе Ладожских шхер. Крупнейшие из них – это Риеккалансари (55,3 квадратных километра), Мантсинсаари (39,4 квадратных километра, Кильпола (32,1 квадратных километра).



На Ладоге есть несколько архипелагов: Западный, Хейнясенмаа и Валаамский.



Архипелаг Западный состоит из отдельных остров, которые разбросаны по довольно большой территории. Расстояние между некоторыми островами архипелага достигает 15 километров. С 1996 года территория Западного является государственным природным заказником.



Хейнясенмаа – небольшая группа островов, которая входит в состав Западного архипелага. Крупнейший его остров имеет такое же название и переводится с финского как «Сенная земля». Здесь располагался Троицкий (Сенной) православный монастырь, который был разрушен в начале 17 века шведами и не был восстановлен.



Самый известный архипелаг Ладожского озера — Валаамский. Он состоит примерно из 50 островов, общей площадью порядка 36 км². Архипелаг стал узнаваем, благодаря Валаамскому монастырю, расположенному на главном острове, и Рождество-Богородичному монастырю на острове Коневец.