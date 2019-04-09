Сердечника из Костомукши доставили вертолетом в Петрозаводск

Костомукшанина с серьезным заболеванием сердца госпитализировали в Петрозаводск, сообщается на сайте санавиации Карелии.

В минувший понедельник, 8 апреля, из Костомукша в Республиканскую больницу им. В.А.Баранова в Петрозаводске на вертолете санавиации госпитализирован 57-летний мужчина с серьезными заболевания сердца.