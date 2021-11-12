Серьезная авария произошла на выезде из Петрозаводска (ВИДЕО)

Два автомобиля столкнулись на Вознесенском шоссе, есть пострадавшие.

В МЧС Карелии сообщили о серьезном столкновении двух автомобилей. Авария произошла сегодня, 3 января, в 17.35 на выезде из города, на Вознесенском шоссе в районе поворота в сторону Птицефабрики.

В ликвидации аварии участвуют 11 человек и 3 единицы техники. Информация о пострадавших на данный момент уточняется.

Ранее информация о происшествии появилась на городских пабликах. Так, в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» несколько человек пишут о серьезном Д. П. По словам подписчиков, на месте работают несколько машин Скорой помощи, одна из полос дороги перекрыта.

В обсуждениях к посту подписчица «ДТП Петрозаводска и Карелии» выложила видео с места аварии. Судя по всему, есть пострадавшие, им оказывают помощь.