Серьезный пожар под Петрозаводском тушили 17 человек

Пожар произошел 13 февраля под Петрозаводском, сообщили в МЧС Карелии.

В 10.43 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска в составе 17 человек привлекались для ликвидации пожара в хозпостройке в местечке Пиньгуба в СНТ "Сампо" на ул. Молодежной у дома № 8. В 11.40 пожар ликвидирован.

Хозпостройка сгорела. Огонь перекинулся на дачный дом: сгорела наружная стена и веранда на площади 5 кв м.

Причина – неосторожное обращение с огнем.

Виновные, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.

Ранее пожар в гараже в Сегеже тушили 11 человек.