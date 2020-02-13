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Серьезный пожар под Петрозаводском тушили 17 человек

Новости. Происшествия
09:58, 14 Февраля 2020
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин
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Пожар произошел 13 февраля под Петрозаводском, сообщили в МЧС Карелии.

В 10.43 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска в составе 17 человек привлекались для ликвидации пожара в хозпостройке в местечке Пиньгуба в СНТ "Сампо" на ул. Молодежной у дома № 8. В 11.40 пожар ликвидирован.

Хозпостройка сгорела. Огонь перекинулся на дачный дом: сгорела наружная стена и веранда на площади 5 кв м.

Причина – неосторожное обращение с огнем.

Виновные, ущерб устанавливаются. 

Погибших и пострадавших нет.

Ранее пожар в гараже в Сегеже тушили 11 человек.

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