Сергей Безруков рассекретил имя новорожденного сына

Актер поделился главными подробностями родов своей супруги.

Анна Матисон накануне родила Сергею Безрукову сына. 45-летний актер объявил об этом в соцсетях, поблагодарив свою любимую за такой бесценный подарок. На следующий день он поделился подробностями родов жены. Счастливый отец рассекретил имя малыша и рассказал о самочувствии Анны, передает издание 7days.ru.

Сына, родившегося весом 3360 граммов и ростом 53 сантиметра, Сергей и Анна назвали Степаном (также, к слову, звали прадеда актера). Ребенок появился на свет в Москве. Супруги не стали следовать современной моде на роды за границей, так как Безрукову было важно, чтобы малыш родился на Родине. Двухлетнюю Машу, первого ребенка, Анна также рожала в России.

Безруков также горячо всех поблагодарил за поздравления и рассказал, что его супруга чувствует себя хорошо. "Всё удачно! Еще раз спасибо всем за добрые слова!" — рассказал Сергей.