Сергей Маковецкий в Петрозаводске: «Не помню, когда ещё на премьерах так принимали спектакли, как сегодня»

В столице Карелии проходят спектакли Театра имени Вахтангова с участием народного артиста России Сергея Маковецкого и других звезд сцены.

Вахтанговский театр приехал в Карелию на пятидневные гастроли, которые открылись 1 мая спектаклем «Евгений Онегин», рассказали в министерстве культуры республики.

«Мы очень признательны республике, что в дни майских праздников мы здесь у вас, – сказал директор Вахтанговского театра Кирилл Крок в беседе с журналистами. – Для нас это хорошая традиция, что в праздник мы отправляемся в один из регионов России с нашими лучшими спектаклями».

По оценке Кирилла Крока, карельскую публику потрясла версия «Евгения Онегина», то свежее прочтение, которое предложил режиссер Римас Туминас. В личной переписке, рассказал директор театра, в ответ на отправленное из Петрозаводска видео, снятое на поклонах, Туминас сказал: «Ух! Как я за вас рад!»

«Мы постарались сделать все, чтобы зрители города Петрозаводска увидели спектакль ровно в том виде, в каком он всегда идет в Москве. Мы привезли с собой две автофуры декораций, реквизита, света, звука – с той целью, чтобы спектакль прошел на высоком художественном уровне», – отметил Кирилл Крок.

Народный артист России Сергей Маковецкий вспомнил о том, как приезжал в Петрозаводск пять лет назад, также на гастроли со знаменитым театром:

«Я рад, что снова оказался в Петрозаводске: всегда приятно приезжать туда, где тебя когда-то хорошо встретили. Не помню, когда ещё на премьерах так принимали спектакли, как сегодня. Чувствуется, что сейчас театр людям особенно необходим».

Юная актриса Ксения Трейстер, занятая в спектакле «Евгений Онегин» в роли Татьяны, одновременно с работой в театре учится в Щукинском училище. Она отметила, что играть на сцене Музыкального театра ей было очень комфортно.

Помимо «Евгения Онегина», на сценах Музыкального и Национального театров Карелии будут даны спектакли «Мадемуазель Нитуш», «Сказка о царе Салтане» и «Дневник Анны Франк». Спектакли проходят при аншлагах.