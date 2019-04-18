Сергей Светлаков признался в гомофобии

Ведущий и продюсер дал откровенное интервью Ксении Собчак.

Ксения упрекнула собеседника в том, что он гомофоб и консерватор. Светлаков признал, что действительно не будет рад, если встретит на прогулке с детьми двух целующихся мужчин, пишет Cosmopolitan.

Артист сказал, что хочет оградить от этого детей, выступает против рекламы и отрытой пропаганды нетрадиционных сексуальных связей.

"Весь центр Москвы им предоставлен. Куча клубов, кафешек, где они могут тусить", – возразил он журналистке.

Собчак добавила, что Светлаков получил славу как парень из Екатеринбурга, свой человек из народа. Сегодня он носит куртку от Etro за 82 тысяч рублей, и часы марки Bell Ross,которые стоят около 10 тысяч долларов. Ведущая упрекнула Сергея в том, что он оторвался от народа.

В ответ на это Светлаков рассказал, что помогает многим своим родственникам на Урале – одним дал деньги, другим купил квартиру, третьим построил дом: "У меня есть такая процедура, которую я называю заземлением. Раз в один-два месяца я еду в Екатеринбург,или другой город, общаюсь с простыми людьми, захожу в гости к незнакомым людям,общаюсь с ними".