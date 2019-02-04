Сергея Иванова уволили с должности начальника филиала "Главрыбвод" в Карелии

Бывший начальник карельского филиала ФГБУ "Главрыбвод" Сергей Иванов планирует вернуться на работу через суд.

Соответствующее исковое заявление Сергей Иванов подал в городской суд Петрозаводска. Его рассмотрение назначено на 8 февраля.

Как рассказал "Столице на Онего" Сергей Иванов, он был уволен с работы по желанию работодателя. Увольнение решил оспорить в суде. Причины увольнения он не стал уточнять.

"Должны восстановить в должности", - отметил он.

Сотрудники карельского филиала ФГБУ "Главрыбвод" сказали, что у бывшего начальника было много планов на будущее. В настоящее время предприятие возглавляет замначальника филиала Игорь Тыркин.

ФГБУ "Главрыбвод" – является подведомственным Росрыболовству учреждением. В Кемском районе Карелии в ближайшие годы планируется построить селекционно-племенной центр за счет федеральных денег. Сумма инвестиций оценивается в 1 млрд рублей.