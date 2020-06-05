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Сергею Катанандову присвоили звание почетного гражданина Карелии

Новости. Общество
11:27, 06 Июня 2020
фото: © Правительство Карелии
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Названы имена почетных граждан Карелии, сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии.

Накануне Дня республики по многолетней традиции названы имена новых почетных граждан региона. В год столетия Карелии ими стали Сергей Катанандов и Антонина Жеребцова. Соответствующий указ подписал глава республики Артур Парфенчиков.

Звания "Почетный гражданин Республики Карелия" получил бывший губернатор Карелии Сергей Катанандов. Почетным гражданином он признан за особый вклад в социально-экономическое развитие республики.

Этого же звания удостоена и Антонина Жеребцова, которая руководит ОАО "Племенное хозяйство "Ильинское" в Олонецком районе. Звание она получила за выдающиеся заслуги в животноводстве и большой вклад в развитие сельскохозяйственного комплекса региона.

Ранее власти Петрозаводска присвоили звание Почетного гражданина двум горожанам.

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Комментарии

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Zim
2020-06-06 12:55:04
А Владимир Владимирович одобрил, насчет Сергей Леонидыча? Он ведь его вроде как не очень жаловал? Или не спросили? А может в пику?
новый
2020-06-06 12:36:48
Щас начнется истерика :)
Гость
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