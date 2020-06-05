Сергею Катанандову присвоили звание почетного гражданина Карелии

Названы имена почетных граждан Карелии, сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии.

Накануне Дня республики по многолетней традиции названы имена новых почетных граждан региона. В год столетия Карелии ими стали Сергей Катанандов и Антонина Жеребцова. Соответствующий указ подписал глава республики Артур Парфенчиков.

Звания "Почетный гражданин Республики Карелия" получил бывший губернатор Карелии Сергей Катанандов. Почетным гражданином он признан за особый вклад в социально-экономическое развитие республики.

Этого же звания удостоена и Антонина Жеребцова, которая руководит ОАО "Племенное хозяйство "Ильинское" в Олонецком районе. Звание она получила за выдающиеся заслуги в животноводстве и большой вклад в развитие сельскохозяйственного комплекса региона.

Ранее власти Петрозаводска присвоили звание Почетного гражданина двум горожанам.