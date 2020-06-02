Власти Петрозаводска присвоили звание Почетного гражданина двум горожанам

В среду, 3 июня, состоялась 31 сессия Петросовета, на которой депутаты рассмотрели 14 вопросов, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На сессии депутаты большинством голосов поддержали решение о присвоении в этом году звания "Почетный гражданин города Петрозаводска" главному врачу ГБУЗ РК "Городская детская больница" Елене Аксентьевой и председателю Карельской республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Николаю Черненко.

Ранее их кандидатуры получили поддержку на заседании профильной городской комиссии, в которую входят представители Петросовета и администрации.

Напомним, также рассматривались кандидатуры двух пенсионеров Алексея Варухина и Павла Лангуева.