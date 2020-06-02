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Власти Петрозаводска присвоили звание Почетного гражданина двум горожанам

Новости. Общество
15:16, 03 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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В среду, 3 июня, состоялась 31 сессия Петросовета, на которой депутаты рассмотрели 14 вопросов, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На сессии депутаты большинством голосов поддержали решение о присвоении в этом году звания "Почетный гражданин города Петрозаводска" главному врачу ГБУЗ РК "Городская детская больница" Елене Аксентьевой и председателю Карельской республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Николаю Черненко.

Ранее их кандидатуры получили поддержку на заседании профильной городской комиссии, в которую входят представители Петросовета и администрации.

Напомним, также рассматривались кандидатуры двух пенсионеров Алексея Варухина и Павла Лангуева.

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Комментарии

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родитель
2020-06-03 16:53:22
А уважаемый Николай Черненко чем прославился, что его сделали почётным гражданином? Тем, что от имени всех ветеранов всегда и во всём смотрел в рот власти и шагал в ногу?
zanoza
2020-06-03 15:29:50
А остальные граждане что без почётные? Получается так, раз всем остальным со званием "ветеран" нет ни почёта ни уважения!
новый
2020-06-03 16:06:02
zanoza, для тебя вполне достаточно статуса в контакте. На большее не назанозила. Как там у вас вконтактишей - в активном поиске ? :)
новый
2020-06-03 15:24:10
Ибо мы здесь власть.
zanoza
2020-06-03 15:27:33
новый, лоб не расшиби своей власти кланяясь :)
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