Стали известны кандидаты на звание Почетного гражданина Петрозаводска

На рассмотрение комиссии о присвоении звания "Почетный гражданин города Петрозаводска" выдвинули четыре кандидатуры.

Как сообщили в Петросовете, комиссия в составе депутатов Александра Ханцевича, Ольги Билко, Александра Антипова, Анны Васильевой, Ирины Шариповой, Игоря Мленика и Сергея Старшова, рассмотрят кандидатуры на присвоение звания Почетного гражданина Петрозаводска, поступившие от общественных организаций, учреждений и трудовых коллективов города.

На рассмотрение комиссии в этом году представлены:



Елена Ивановна Аксентьева, главный врач ГБУЗ РК "Городская детская больница";



Алексей Михайлович Варухин, пенсионер;



Павел Евстафиевич Лангуев, пенсионер;



Николай Павлович Черненко, председатель Карельской республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.



Как отметили в Петросовете, в связи с неблагополучной ситуацией из-за распространения новой коронавирусной инфекции, заседание комиссии состоится в дистанционном формате. Оно назначено на 12 мая.