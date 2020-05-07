890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Коронавирус обнаружен еще в одном "чистом" районе Карелии 3
07.05.2020 18:28
Нездоровое питание
07.05.2020 13:36
Детские сады откроются в Карелии не раньше июня 1
07.05.2020 14:52
Двое граждан, прибывших в Петрозаводск из других регионов, нарушили режим самоизоляции 1
07.05.2020 13:03
Сотрудники ГИБДД попали в ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО) 9
07.05.2020 16:10

Стали известны кандидаты на звание Почетного гражданина Петрозаводска

Новости. Общество
06:40, 08 Мая 2020
Загрузка...

На рассмотрение комиссии о присвоении звания "Почетный гражданин города Петрозаводска" выдвинули четыре кандидатуры.

Как сообщили в Петросовете, комиссия в составе депутатов Александра Ханцевича, Ольги Билко, Александра Антипова, Анны Васильевой, Ирины Шариповой, Игоря Мленика и Сергея Старшова, рассмотрят кандидатуры на присвоение звания Почетного гражданина Петрозаводска, поступившие от общественных организаций, учреждений и трудовых коллективов города.

На рассмотрение комиссии в этом году представлены:

Елена Ивановна Аксентьева, главный врач ГБУЗ РК "Городская детская больница";

Алексей Михайлович Варухин, пенсионер;

Павел Евстафиевич Лангуев, пенсионер;

Николай Павлович Черненко, председатель Карельской республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Как отметили в Петросовете, в связи с неблагополучной ситуацией из-за распространения новой коронавирусной инфекции, заседание комиссии состоится в дистанционном формате. Оно назначено на 12 мая.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-08 10:29:12
Вирус против.
Njkdez
2020-05-08 08:09:53
матвеев дружок Бондарчука в список не попал?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.05.2020, 09:54
В Карелии глухарь попал в объектив фотоловушки (ФОТО)
04.05.2020, 09:13
Число заразившихся коронавирусом жителей Карелии приближается к сотне
03.05.2020, 09:02
Более 1200 человек ушли в Карелии на самокарантин за сутки
01.05.2020, 08:55
Еще семь жителей Карелии заболели коронавирусом
02.05.2020, 09:47
Первый заболевший коронавирусом выявлен в "чистом" районе Карелии
02.05.2020, 17:49
Врач-реаниматолог: "У нас были ситуации страшнее во много раз, но ничего похожего не было!"

Чтиво

07.05.2020 10:08
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям 5
30.04.2020 13:36
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
29.04.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Петрозаводск украшают к 9 мая
07.05.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»