Серийного вора взяли под стражу в Петрозаводске

В Петрозаводске 46-летний мужчина жил на деньги от продажи ворованных велосипедов, пока его не задержала полиция, сообщили в МВД Карелии.

По версии следствия, 46-летний ранее имевший проблемы с законом петрозаводчанин с октября по декабрь 2020 года похищал велосипеды из подъездов многоквартирных жилых домов. Мужчина избавлялся от противоугонных устройств, забирал двухколёсные транспортные средства и затем сбывал их.

Вырученные деньги тратил на алкоголь.

Подозреваемый дал признательные показания. Ему инкриминируют как минимум 10 эпизодов преступной деятельности.

По признакам состава преступления возбуждено и расследуется уголовное дело. В настоящее время фигурант заключён под стражу.