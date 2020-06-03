Сервис BlaBlaCar возобновил работу

Карпулинговый сервис возобновляет работу в России после того, как два месяца назад добровольно приостановил работу в стране из-за COVID-19.

В пресс-релизе BlaBlaCar говорится, что сервис начинает работу со среды и одновременно вводит дополнительные меры безопасности, пишет "Интерфакс".

В частности, BlaBlaCar ограничил число мест для бронирования с пяти до четырех, а также внедрил дополнительную опцию, с помощью которой водитель сможет взять только одного попутчика на заднее сиденье автомобиля.

Также сервис снова открывает для автобусных перевозчиков услугу продажи билетов пассажирам. При этом перевозчики должны соблюдать требования по санитарной обработке транспортных средств.

Напомним, BlaBlaCar приостановил работу в России с 30 марта.