890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Власти Петрозаводска присвоили звание Почетного гражданина двум горожанам 12
Сегодня 15:16
Ученый из Петрозаводска рассказал, куда движутся клещи из Карелии 1
Сегодня 10:24
Карелиястат назвал год, когда в Карелии была зафиксирована максимальная численность жителей 2
Сегодня 14:31
Доход главы Петрозаводска вырос в прошлом году на 376 тысяч рублей 19
Сегодня 16:00
Девочка-подросток пропала в Петрозаводске 2
Сегодня 07:35

Сервис BlaBlaCar возобновил работу

Новости. Общество
20:20, 03 Июня 2020
фото: © shutterstock.com
Загрузка...

Карпулинговый сервис возобновляет работу в России после того, как два месяца назад добровольно приостановил работу в стране из-за COVID-19.

В пресс-релизе BlaBlaCar говорится, что сервис начинает работу со среды и одновременно вводит дополнительные меры безопасности, пишет "Интерфакс".

В частности, BlaBlaCar ограничил число мест для бронирования с пяти до четырех, а также внедрил дополнительную опцию, с помощью которой водитель сможет взять только одного попутчика на заднее сиденье автомобиля.

Также сервис снова открывает для автобусных перевозчиков услугу продажи билетов пассажирам. При этом перевозчики должны соблюдать требования по санитарной обработке транспортных средств.

Напомним, BlaBlaCar приостановил работу в России с 30 марта.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.05.2020, 12:35
Охотники в Карелии боятся, что новые правила охоты развяжут руки браконьерам
29.05.2020, 17:15
Кому нужна такая охота?
29.05.2020, 09:02
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)
28.05.2020, 11:18
Женщину сбили в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
28.05.2020, 16:00
Суд Петрозаводска оправдал полицейских, которых обвиняли в халатности при розыске убийцы двух девушек
28.05.2020, 13:02
Главный санитарный врач Карелии дала прогноз, когда коронавирус уйдет из республики

Аналитика

02.06.2020 14:23
Обществоведение
"Мы научимся его побеждать"  6
Провели целый день с министром здравоохранения Карелии Михаилом Охлопковым и узнали, как это – быть на передовой борьбы с эпидемией.
Таежный клещ идет на Запад
02.06.2020 12:00
Кому нужна такая охота? 4
29.05.2020 17:15
"На весах была судьба деревенского мужичка" 24
29.05.2020 15:57
"Мы задали высокую планку качественной офтальмологической помощи"
29.05.2020 15:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:27
Без политики
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к COVID-19
Экспресс-анализ с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test позволяет всего за 20 минут определить наличие в крови антител IgM и IgG к коронавирусу COVID-19.
В ТРЦ "Тетрис" открылся мебельный салон "МатрасовЪ"
29.05.2020 13:31
Сеть продуктовых магазинов "Перекресток" запустила масштабную акцию
29.05.2020 10:24
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»