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Сервис бронирования жилья выявил, что россияне очень хотят отдохнуть в поселке Ильинский в Карелии

Новости. Общество
11:42, 09 Февраля 2021
фото: Столица на Онего
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Карелия вошла в топ-10 направлений для бронирования турбаз в 2021 году.

Сервис бронирования жилья TVIL.RU выявил, где россияне бронируют больше всего туристических баз в 2021 году.

В этом году туристы выбирают дешевые варианты отдыха, вдали от крупных городов и желательно поближе к природе. Поэтому сейчас путешественники активно бронируют турбазы, расположенные в лесу, на берегу озера или реки.

По статистике TVIL.RU, 48% семей бронируют домики на турбазах. Ещё 22% пар отдыхают вдвоём на базах отдыха и 12% компаний арендуют коттеджи для поездок за город. Аналитики сайта отмечают, что заметно вырос спрос на турбазы у семей и пар относительно прошлого года – 6 и 8 процентов соответственно.

Туристы бронируют домики на турбазах в среднем от 1 до 12 ночей и тратят на жилье от 1 до 12 тысячи рублей в сутки.

Турбазы обходятся дешевле россиянам в Гаграх (за тысячу рублей) и Оленевке (более двух тысяч). В тульском городе Кимовске снять дом на базе отдыха можно в среднем за 12 тысяч рублей.

Список составлен на основании бронирований турбаз туристами в 2021 году.

Десять направлений для бронирования турбаз в 2021 году:
1.Евпатория (Крым) – 3051 / 13 ночей* / 17% **
2.Оленевка (Крым) – 2142 / 9 ночей / 17%
3.Голубицкая (Краснодарский край) – 767 / 11 ночей / 15%
4.Луга (Ленинградская область) – 6396 / 2 ночи / 9%
5.Ильинский (Карелия) – 4587 / 3 ночи / 7%
6.Дмитров (Московская область) – 7000 / 1 ночь / 5%
7.Артыбаш (Алтай)– 4700 / 2 ночи / 5%
8.Кимовск (Тульская область) – 12000 / 1 ночь / 4%
9.Шерегеш (Кемеровская область) – 9400 / 4 ночи / 4%
10.Абзаково (Башкирия) – 3900 / 1 ночь / 3%
11.Гагра (Абхазия) - 1000 / 5 ночей / 3%

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-02-09 12:29:12
Чтобы отдыхать, надо уставать. Раньше студенты в Ильинском на картошке уставали, а самобытные отдыхали. Теперь студентов там нет, но самобытные все равно отдыхают. :)
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