Сервис для прослушивания музыки появится в "экосистеме" Сбербанка

Сбербанк решил приобрести 100% акций компании "Звук" и создать на ее базе новый сервис аудиостриминга — "СберЗвук".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Сбербанк создаёт новый сервис аудиостриминга на базе независимого игрока — компании "Звук". Сервис получит бренд СберЗвук и объединит на своей платформе 40 млн композиций от ведущих правообладателей мира (Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Warner Music Group), локальных и независимых звукозаписывающих студий, а также коллекцию популярных аудиокниг и подкастовЙ, — говорится в сообщении.

В банке пояснили, что "Звук" будет максимально интегрирован в экосистему Сбербанка по всем ключевым направлениям, дополнит и улучшит уже существующие сервисы.

"Инвестиции в развитие ʺЗвукаʺ полностью соответствуют стратегии развития экосистемы банка: благодаря им мы усиливаем наше предложение клиентам на рынке развлечений", - пояснил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".