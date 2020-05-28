Сеть продуктовых магазинов "Перекресток" дарит миллион рублей

Популярная сеть продуктовых магазинов "Перекресток" запустила масштабную акцию "Покупка на миллион", в рамках которой будет разыгран 1 млн рублей.

Испытать удачу может любой желающий. Для этого нужно выполнить всего три простых действия. Подробности розыгрыша читайте далее.

* Сеть магазинов "Перекресток" предлагает лучшие цены относительно других супермаркетов, высокий уровень обслуживания и все условия для комфортной и быстрой покупки. Для покупателей предлагаются только самые свежие продукты от лучших производителей: молочные продукты, мясо и мясные полуфабрикаты, рыба, морепродукты, выпечка и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, соки и алкогольные напитки, крупы, овощи, фрукты, консервированные продукты и готовые блюда.

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