«Северянка» перекроет дорогу в Карелию

На федеральной трассе «Кола» разведут Ладожский мост, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 6 сентября с 10.00 до 10.45 будет перекрыто движение транспорта по трассе «Кола» из-за разведения Ладожского моста.

«В период с 10.00 до 10.45 для прохода вниз по реке теплохода «Северянка» с максимальным высотным габаритом 21,5 метра представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт» будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Разводка Ладожского моста будет производиться при температуре воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.