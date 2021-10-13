Северное сияние озарило небо Карелии (ФОТО)

Жители поселка Лоухи и Петрозаводска стали свидетелями северного сияния.

Жители сразу нескольких населенных пунктов Карелии любовались на этой неделе северным сиянием. В ночь с 11 и 12 октября небо «полыхнуло» в поселке Лоухи. Фотограф Юлия Чурсинова запечатлела красочное явление и опубликовала снимки в соцсети.



Фото: © Юлия Чурсинова / ВК



Фото: © Юлия Чурсинова / ВК



Фото: © Юлия Чурсинова / ВК

В это время северное сияние «поймал» петрозаводский фотограф Игорь Подгорный.



Фото: © Игорь Подгорный / ВК

«Основные цвета и яркость полярного сияния достались сегодня Сибири. Но и нам немного осталось», — комментирует Подгорный на своей странице в соцсети фото, сделанное 12 октября.

В последний раз северное сияние наблюдалось одновременно в разных концах Карелии в августе.