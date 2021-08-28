Северное сияние наблюдалось в выходные одновременно в разных концах Карелии

Жители центральной и северной части Карелии в ночь с пятницы на субботу могли видеть мощное северное сияние.

В Петрозаводске его запечатлел фотограф Николай Смирнов. Всполохи наблюдались на Петрозаводской губой Онежского озера.

«С одиннадцати и до полуночи гуляли по набережной — облака не расползались. Над горизонтом временами сияло, то слева кусочек покажут, то прямо что-то переливается. Потом прогноз погоды ухудшился, и стал вместо переменной облачности предсказывать сплошную, и мы поехали домой. Конечно, как только мы приехали, тучи начали расползаться, и через час небо было практически ясным. Пришлось бежать на берег рядом с домом — хотелось хоть что-то снять. Но к двум ночи сияние уже гасло, удалось снять немножко вот такого зеленого туманчика», — написал Николай на своей странице Вконтакте.

В ту же ночь северное сияние видели жители деревни Вокнаволок в районе Костомукше.



Фото: © Виталий Никулин



Фото: © Виталий Никулин



Фото: © Виталий Никулин

Фото природного явления выложил на своей странице Вконтакте Виталий Никулин.