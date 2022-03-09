Северное сияние раскрасило небо над островом в Приладожье Карелии (ФОТО)

Жители Лахденпохского района стали свидетелями необычного северного сияния.
В паблике «База отдыха «Хутор Соромяки» выложили фото уникального природного явления. Зеленые всполохи окрасили небо над островом Кильпола в Ладожском озере.
«Такого сияния у нас я еще не видел», - комментирует автор фото причудливые узоры.
Ранее северным сиянием любовались в Паанаярви.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание