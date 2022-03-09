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Северное сияние раскрасило небо над островом в Приладожье Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
08:05, 15 Марта 2022
фото: База отдыха «Хутор Соромяки» /ВК

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Жители Лахденпохского района стали свидетелями необычного северного сияния.

В паблике «База отдыха «Хутор Соромяки» выложили фото уникального природного явления. Зеленые всполохи окрасили небо над островом Кильпола в Ладожском озере.

«Такого сияния у нас я еще не видел», - комментирует автор фото причудливые узоры.

Ранее северным сиянием любовались в Паанаярви.

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