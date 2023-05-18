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Северные районы Карелии газифицируют при строительстве газопровода до Мурманска

Новости. Общество
10:46, 29 Мая 2023
фото: © yandex.ru

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На прошедшем в Петрозаводске заседании рабочей группы под руководством Главы Карелии Артура Парфенчикова и члена Правления, начальника Департамента ПАО «Газпром» Владимира Маркова были обсуждены вопросы реализации в регионе крупных инвестиционных проектов – строительство магистрального газопровода «Волхов – Мурманск» и газопровода «Волхов – Сегежа – Костомукша» с общей протяженностью 1375 км по территории республики.

Владимир Марков отметил, что реализация этих проектов – важнейшая государственная задача:

«Этот газопровод даст и возможность увеличить объём газификации северных районов Республики Карелия, и создаст новые рабочие места, и решит важнейшую для государства задачу – поставку газа на побережье незамерзающих арктических морей России».
Напомним, в прошлом году Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам экспертизы проектной документации на строительство газопровода Волхов-Сегежа-Костомукша, после чего начались проектно-изыскательские работы, которые на сегодняшний день уже завершены.

Проект строительства газопровода реализуется в рамках программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы, подписанной между «Газпромом» и Правительством Республики Карелия. На первом этапе строительства объекта планируется прокладка подземной трассы газопровода общей протяженностью около 239 км, которая пройдет в Ленинградской области (Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский районы) и в Карелии (Пряжинский, Прионежский районы). Второй этап строительства предполагает прокладку трассы подземного газопровода общей длиной свыше 229 км в Пряжинском, Кондопожском, Медвежьегорском и Сегежском районах Карелии.

Подводя итог обсуждению, Артур Парфенчиков подчеркнул, что после окончания строительства газопровода экологичное и экономичное топливо – природный газ – впервые придёт на север республики.

«Это обеспечит газоснабжение промышленных объектов, объектов коммунального хозяйства, домохозяйств в районах, входящих в Арктическую зону Карелии, что увеличит и инвестиционную привлекательность этих территорий, и сделает более комфортной жизнь людей в этих районах», – сказал Глава Карелии.

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