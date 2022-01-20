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Северо-Западный филиал МегаФон возглавил новый топ-менеджер

Новости. Общество
13:11, 21 Января 2022
фото: © Мегафон

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На должность директора по региональному развитию Северо-Западного филиала МегаФона назначен Михаил Прахов.

В новой роли он будет курировать вопросы стратегического развития компании в регионе.

Перед топ-менеджером стоят амбициозные задачи – укрепление рыночных позиций МегаФона, рост финансовой и операционной эффективности бизнеса, расширение покрытия сети и повышение лояльности клиентского пула. На этом посту Михаил сменил Алексея Титова, который продолжил свое развитие в компании и отвечает за технические инновации и инфраструктуру оператора на федеральном уровне.

«Конъюнктура рынка стремительно меняется. Это дает нам четкий сигнал – быть гибкими и реагировать на изменения максимально быстро. Сейчас мы сфокусированы на повышении своей операционной эффективности и укреплении позиций в регионах. Уверен, что Северо-Запад под руководством Михаила выйдет на новый уровень и позволит укрепить имидж лидера цифровой индустрии за счет масштабных коммерческих, государственных и инфраструктурных проектов», – комментирует назначение операционный директор МегаФона Олег Телюков.

Михаил Прахов окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет по специальности инженер-механик; прошел обучение в Московской международной высшей школе бизнеса по программе «Стратегии и технологии развития телекоммуникационной компании» и по программе «Digital MBA. Руководитель интернет-бизнеса» от GeekBrains Mail Group. Начинал карьеру в телеком-отрасли в 2004 году. Занимал руководящие посты в различных компаниях на территории Сибири, Урала, Дальнего Востока и Северо-Запада.

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