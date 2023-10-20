Сгоревший автомобиль в расширенном центре привлек внимание жителей Петрозаводска

Петрозаводчане поинтересовались, когда парковку освободят от автохлама.

Сгоревший автомобиль, стоящий на парковке на улице Мерецкова в Петрозаводске, привлек внимание петрозаводчан. Читатель «Столицы на Онего» прислал в редакцию фото остова машины.

В одном из городских пабликов также задались вопросом, долго ли автомобиль будет украшать своим видом парковку.

«А сгоревшую машину кто-то собирается убирать?», — задался вопросом горожанин.

Напомним, в конце сентября очевидцы зафиксировали объятый пламенем автомобиль на выезде из Петрозаводска.