Объятый пламенем автомобиль полыхал на выезде из Петрозаводска

Охваченную огнем легковушку очевидцы зафиксировали на фото и видео.

Фотография и видеозапись, на которые попал горящий легковой автомобиль на выезде из карельской столицы, появились в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Силикатное кольцо у нордика», — написали в паблике.

На видео видно, что польностью охваченный огнем автомобиль тушат пожарные. Рядом стоит спецтехника пожарно-спасательного подразделения.

Судя по видео, легковушку уже не спасти.

Ранее мы сообщали о дорожной аварии в Кондопожском районе, где лесовоз с бревнами слетел с дороги и опрокинулся.