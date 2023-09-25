Объятый пламенем автомобиль полыхал на выезде из Петрозаводска

Охваченную огнем легковушку очевидцы зафиксировали на фото и видео.
Фотография и видеозапись, на которые попал горящий легковой автомобиль на выезде из карельской столицы, появились в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
«Силикатное кольцо у нордика», — написали в паблике.
На видео видно, что польностью охваченный огнем автомобиль тушат пожарные. Рядом стоит спецтехника пожарно-спасательного подразделения.
Судя по видео, легковушку уже не спасти.
Ранее мы сообщали о дорожной аварии в Кондопожском районе, где лесовоз с бревнами слетел с дороги и опрокинулся.
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