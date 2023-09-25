Лесовоз с бревнами слетел с дороги и опрокинулся в Кондопожском районе Карелии

фото: © Скриншот с видео: паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии» / ВК

Последствия дорожной аварии попали на видео.

Видео последствий дорожной аварии в Кондопожском районе появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

ДТП произошло во вторник, 26 сентября, между Гирвасом и Сопохой.

Судя по видео, на месте дорожного происшествия работают экстренные службы: скорая, пожарные, дорожные полицейские.

Движение по автодороге затруднено, так как кабина лесовоза частично находится на полосе движения, по которой он ехал. Кроме того, машины спецслужб также стоят на этой части дороги.

Также видно, что вдоль обочины рассыпались бревна, которые вез лесовоз.