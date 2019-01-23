15:05, 23 Января 2019
Шабанов объяснил, почему увеличили финансирование администрации главы на 228 млн рублей.
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Правительство Карелии заложило в проект поправок к бюджету на 2019 год увеличение финансирования нужд администрации главы республики на 228 млн рублей.
Эта сумма фигурирует в законопроекте о внесении изменений в бюджет, который обсуждался сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам.
С какой целью планируется увеличение финансирования, объяснил депутатам представитель главы Карелии в Законодательном собрании Юрий Шабанов.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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