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Шаманка устроила лесной пожар в Калифорнии, пытаясь вскипятить медвежью мочу

Новости. Общество
22:30, 30 Сентября 2021
фото: Сайт «Нож»

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В Калифорнии 30-летней Александре Суверневой, называющей себя шаманкой, грозит до девяти лет тюрьмы за поджог леса.

Меньше чем за неделю выгорело 3,5 тысячи гектаров, почти полсотни домов уничтожены, несколько тысяч людей эвакуировано. По версии следствия, стихийное бедствие началось с попытки женщины вскипятить на костре медвежью мочу. Об этом сообщает сайт «Нож» со ссылкой на New York Post и CNN.

Как информирует издание, женщина шла в Канаду. В округе Шаста путешественница стала страдать от жажды. Она решила попить из лужи, но поняла, что это не вода, а медвежья моча. Сувернева попыталась отфильтровать жидкость чайным пакетиком, но у нее не получилось. Тогда она решила выпарить мочу, вскипятив содержимое лужи на костре.

Дама попыталась развести огонь, но не вышло. По ее словам, все вокруг было сырым. Александра выпила мочу и пошла дальше в горы. Пока она поднималась, начался пожар.

Сувернева попала в огненную ловушку, ей пришлось вызывать спасателей. После небольшого медобследования Александру попросили показать содержимое сумки и карманов. У нее нашли баллончики с углекислым газом, зажигалку и, по данным отчета спасателей, некий «белый предмет, содержащий зеленолистное вещество, которое Сувернева курила в тот день».

Александру подозревают и в других поджогах. Сообщается, что у шаманки может быть ментальное расстройство или проблемы, связанные с употреблением наркотиков.

Сувернева арестована. Ей назначен залог 150 тысяч долларов. Следующее судебное заседание состоится пятого октября.

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