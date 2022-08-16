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Шандалович высказался за особые преференции для Карелии на фоне расширения НАТО

Новости. Политика
17:18, 17 Августа 2022
фото: © Интерпресс / PhotoXPress.ru

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Расширение НАТО делает Карелию геостратегическим регионом, поэтому республика может претендовать на особые преференции.

Об этом заявил председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович.

«Наращивание военного присутствия НАТО у российских границ делает Карелию геостратегическим регионом. Считаю, что такой статус позволяет претендовать на особые преференции, которые дадут новый импульс развития нашим приграничным населённым пунктам», — написал спикер на своей странице Вконтакте.

По его словам, депутаты парламента вместе с главой и правительством республики при поддержке представителей Карелии в Федеральном Собрании будут добиваться включения республики как приграничной территории в Стратегию пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года и в другие федеральные программы.

«Это отвечает тому посылу, который озвучил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Анатольевич Медведев во время недавнего визита в Карелию. По его мнению, в свете присоединения Финляндии к НАТО приграничные территории необходимо укреплять. Речь идет не только о наращивании группировки вооруженных сил, но и модернизации инфраструктуры приграничья в целом — это и создание новых рабочих мест, и обеспечение социальной инфраструктурой, жилье, кадровые вопросы. Учитывая турбулентность мировой политической обстановки, это нужно сделать как можно быстрей», — считает Шандалович.

 

 

 

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