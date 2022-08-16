Шандалович высказался за особые преференции для Карелии на фоне расширения НАТО

Расширение НАТО делает Карелию геостратегическим регионом, поэтому республика может претендовать на особые преференции.

Об этом заявил председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович.

«Наращивание военного присутствия НАТО у российских границ делает Карелию геостратегическим регионом. Считаю, что такой статус позволяет претендовать на особые преференции, которые дадут новый импульс развития нашим приграничным населённым пунктам», — написал спикер на своей странице Вконтакте.

По его словам, депутаты парламента вместе с главой и правительством республики при поддержке представителей Карелии в Федеральном Собрании будут добиваться включения республики как приграничной территории в Стратегию пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года и в другие федеральные программы.

«Это отвечает тому посылу, который озвучил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Анатольевич Медведев во время недавнего визита в Карелию. По его мнению, в свете присоединения Финляндии к НАТО приграничные территории необходимо укреплять. Речь идет не только о наращивании группировки вооруженных сил, но и модернизации инфраструктуры приграничья в целом — это и создание новых рабочих мест, и обеспечение социальной инфраструктурой, жилье, кадровые вопросы. Учитывая турбулентность мировой политической обстановки, это нужно сделать как можно быстрей», — считает Шандалович.