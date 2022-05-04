Шандалович: 9 Мая было и остается самым главным и дорогим праздником

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы, начались в Петрозаводске с торжественного митинга и церемоний возложения цветов к мемориальным комплексам.

Отдать дань памяти пришли Глава Карелии Артур Парфенчиков, Председатель Законодательного Собрания республики Элиссан Шандалович, депутат Госдумы Валентина Пивненко, главный федеральный инспектор по Республике Карелия Иван Сивин, вице-спикер карельского парламента Ольга Шмаеник, парламентарии Анна Лопаткина, Сергей Шугаев, Галина Гореликова, Ольга Билко, Артем Валюк, ветераны, жители и гости города.



Поздравляя жителей республики с Днем Победы, спикер карельского парламента отметил:



«В нашей истории 9 Мая было и остается самым главным и самым дорогим праздником. Поколение героев подарило нам возможность свободно строить достойное будущее.



И сегодня мы все обязаны сохранять память о подвиге наших дедов, прадедов, отцов, героев, память о людях, которые освободили мир от фашизма.



Пусть имена наших героических солдат, офицеров, тружеников тыла живут вечно. Низкий поклон защитникам Отечества!».



Собравшиеся почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания и возложили цветы и венки.



Празднование Дня Победы в Петрозаводске продолжается. Самым масштабным событием праздника станет акция «Бессмертный полк», которая в этот раз состоится в очном формате.