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Новости. Политика
07:25, 20 Февраля 2019
фото: пресс-служба Заксобрания Карелии

Шандалович будет слушать Путина в Гостином дворе

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Спикер карельского парламента Элиссан Шандалович примет участие в церемонии оглашения ежегодного Послания Президента России Федеральному Собранию.

В среду, 20 февраля Президент России Владимир Путин в Москве огласит традиционное ежегодное послание Федеральному Собранию. Как стало известно, в мероприятии примет участие председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович. Об этом сообщила пресс-служба карельского парламента.

Напомним, обращение Президента РФ с ежегодными посланиями Федеральному Собранию предусмотрено российской Конституцией. Послание является программным политико-правовым документом, выражающим видение Президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу и включает в себя как положения политического, экономического, идеологического характера, так и конкретные предложения, касающиеся законотворческой работы парламента.

В этом году церемония состоится в Гостином дворе. Президент России Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию с Посланием в 15-раз. В своей речи он заявит об основных направлениях внутренней и внешней политики государства.

Традиционно на мероприятие приглашаются представители обеих палат Федерального Собрания, члены правительства, руководители министерств и ведомств, главы регионов и спикеры законодательных органов власти субъектов Российской Федерации.

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Комментарии

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Сеня
2019-02-20 11:16:27
Хе Хе , слушатель , трибун .Хоть слушай хоть не слушай , так всё и останется . Радикальные меры в стране надо принимать . Отправлять в отставку правительство , распускать ГосДуму и СФ . С этим составом бестолковных и коррумпированных чиновников ничего построить нельзя , можно только разваливать . А наш субъект надо расформировывать и присоеденять к другим субъектам .
David
2019-02-20 10:40:34
"А я ещё больше Ку!"
ОднОзначнО
2019-02-20 10:32:39
Пусть хоть нюхает, нам то что..? "Сслушатель" на Столице стал появляться с такими "убойными" инфоповодами....ржунимагу))) Дарю - Шандалович едет на заднем сиденье служебного авто по вечернему Птз на вокзал, где поезд его помчит в Москву слушать П.... Шандалович кушает курочку в вагоне СВ, который везет его в Москву слушать П.... Шандалович заселился в люкс гостиницы, где настраивается перед тем как поехать слушать П.... и можно продолжать и продолжать балладу о Гавриле;))))
xxxxxxx
2019-02-20 10:03:36
От этого лучше в Карелии не станет . Бондарчук уже ездил в том году и слушал . И что ?
User
2019-02-20 09:39:18
Слушать (как и трындеть) - не мешки ворочать.
Гость
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