Шандалович будет слушать Путина в Гостином дворе

Спикер карельского парламента Элиссан Шандалович примет участие в церемонии оглашения ежегодного Послания Президента России Федеральному Собранию.

В среду, 20 февраля Президент России Владимир Путин в Москве огласит традиционное ежегодное послание Федеральному Собранию. Как стало известно, в мероприятии примет участие председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович. Об этом сообщила пресс-служба карельского парламента.

Напомним, обращение Президента РФ с ежегодными посланиями Федеральному Собранию предусмотрено российской Конституцией. Послание является программным политико-правовым документом, выражающим видение Президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу и включает в себя как положения политического, экономического, идеологического характера, так и конкретные предложения, касающиеся законотворческой работы парламента.

В этом году церемония состоится в Гостином дворе. Президент России Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию с Посланием в 15-раз. В своей речи он заявит об основных направлениях внутренней и внешней политики государства.

Традиционно на мероприятие приглашаются представители обеих палат Федерального Собрания, члены правительства, руководители министерств и ведомств, главы регионов и спикеры законодательных органов власти субъектов Российской Федерации.