Шандалович: Мы безмерно гордимся тем, что огромный вклад в Победу внесли жители Карелии (ВИДЕО)

Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович поздравил с Днем Победы ветеранов и жителей республики.

"Вот уже 75 лет – целых три поколения – мы свято чтим память о подвиге нашего народа. Всему миру это наглядно доказал "Бессмертный полк", в строю которого сегодня гордо шествуют внуки и правнуки ветеранов. Семьи бережно хранят истории своих героев. Мы помним и безмерно гордимся тем, что огромный вклад в победу над фашизмом внесли жители Карелии, которые бесстрашно сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны", – сказал Элиссан Шандалович.

"В этот священный для всех нас день хочется выразить самые тёплые слова благодарности в адрес наших дорогих ветеранов, самоотверженных тружеников тыла и всех, кто ценою своей жизни приближал День Великой Победы", – отметил спикер парламента.

"Дорогие земляки, мы все понимаем, что определенные обстоятельства внесли коррективы в планы по празднованию юбилейной даты, но ничто не может нам стать препятствием почтить память павших воинов и отпраздновать Великую Победу в наших сердцах!", – подчеркнул Элиссан Шандалович.

Парламентарий пожелал ветеранам и всем жителям республики здоровья, благополучия, мира и добра.