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Новости. Общество
14:52, 30 Августа 2018

Шандалович направил телеграмму родным Кобзона после смерти певца

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Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович выразил соболезнования в связи с кончиной Иосифа Кобзона.

Напомним, 30 августа после тяжелой продолжительной болезни скончался народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон.

По данным пресс-службы карельского правительства, слова соболезнования в адрес коллег в Госдуме, родных и близких Кобзона выразил Элиссан Шандалович.

"Примите глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни великого человека, легендарного артиста, выдающегося политика, депутата Государственной Думы Российской Федерации Иосифа Давыдовича Кобзона. Это невосполнимая потеря для всей страны. С ним ушла целая эпоха. Иосифа Давыдовича любили и уважали жители Карелии. Память о нем навсегда останется в наших сердцах. Искренне разделяю боль утраты и выражаю слова сочувствия родным и близким", - говорится в телеграмме.

Иосиф Кобзон неоднократно давал концерты в Карелии. Ровно год ровно, 31 августа 2017 года, певец выступил на пл. Кирова в Петрозаводске.

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Комментарии

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Orava
2018-08-30 16:13:42
успел все таки давануть кнопку за воровство 5 лет пенсии
Старый дед щукарь
2018-08-30 15:20:40
Скоро и самому направят!
Кирюха непутёвый
2018-08-30 15:00:19
Тот хоть пожил прилично после выхода на пенсию в 60 лет . А остальные как доживут и доработают до 65 лет , председатель , ты об этом подумал ? :)
Гость
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