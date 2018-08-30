Шандалович направил телеграмму родным Кобзона после смерти певца

Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович выразил соболезнования в связи с кончиной Иосифа Кобзона.

Напомним, 30 августа после тяжелой продолжительной болезни скончался народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон.

По данным пресс-службы карельского правительства, слова соболезнования в адрес коллег в Госдуме, родных и близких Кобзона выразил Элиссан Шандалович.

"Примите глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни великого человека, легендарного артиста, выдающегося политика, депутата Государственной Думы Российской Федерации Иосифа Давыдовича Кобзона. Это невосполнимая потеря для всей страны. С ним ушла целая эпоха. Иосифа Давыдовича любили и уважали жители Карелии. Память о нем навсегда останется в наших сердцах. Искренне разделяю боль утраты и выражаю слова сочувствия родным и близким", - говорится в телеграмме.

Иосиф Кобзон неоднократно давал концерты в Карелии. Ровно год ровно, 31 августа 2017 года, певец выступил на пл. Кирова в Петрозаводске.