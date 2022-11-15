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Шандалович объяснил, какие IT-специалисты получат право на бесплатную землю под ИЖС  в Карелии

Новости. Общество
15:49, 21 Ноября 2022
фото: © ПетрГУ

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IT-специалисты в Карелии смогут получить бесплатные земельные участки под ИЖС в малых городах и сельских и сельских населенных пунктах.

Соответствующий законопроект внес в парламент глава республики Артур Парфенчиков.

Об этом сообщил председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович.

«Полностью поддерживаю такое предложение. Очень важно создать в регионе благоприятные условия, чтобы IT-специалисты приезжали, оставались в Карелии работать, развивали нашу республику и цифровую экономику страны», — написал Шандалович на своей странице Вконтакте.

Он перечислил IT-специальности, обладатели которых смогут воспользоваться правом на бесплатный земельный участок. В перечень входят информатика и вычислительная техника, информационные системы и технологии, прикладная информатика, программная инженерия, информационная безопасность телекоммуникационных и автоматизированных систем, компьютерная и информационная безопасность, информационно-аналитические системы безопасности, безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере, криптография, противодействие техническим разведкам.

Шанадалович так же напомнил, какие меры поддержки IT-компаний уже действуют на территории Карели. В октябре парламент республики принял закон, по которому для IT-компаний установлены минимальные ставки налогообложения — 1%, если объектом налогообложения являются доходы, и 5% — доходы минус расходы. Кроме того,  сотрудники аккредитованных IТ-компаний имеют право на льготную ипотеку со ставкой до 5% годовых. На кредитные средства можно построить на полученном земельном участке индивидуальный жилой дом по договору подряда.

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