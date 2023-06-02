Шандалович обсудил с местными властями создание воинского захоронения в Нелгомозере

В Кондопожском районе планируется создать воинское захоронение бойцам, останки которых нашли поисковики около поселка Нелгомозеро.

«Рядом с поселком поисковиками были обнаружены два захоронения советских бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Вместе с главой Петровского сельского поселения Людмилой Николаевной Дорофеевой и депутатом районного Совета от поселения Алексеем Геннадьевичем Кононовым обсудили вопрос создания братской могилы в Нелгомозеро», — написал спикер парламента в соцсети.



Председатель парламента Карелии предложил провести опрос жителей поселка по определению места для ее размещения и выбрать оптимальное, которое будет соответствовать действующим требованиям.



«С официальным оформлением захоронения поможем. Наша задача — чтобы воины, отдавшие свои жизни за Родину, были с честью похоронены и обрели вечный покой», — подчеркнул секретарь регионального отделения «Единой России» Элиссан Шандалович.