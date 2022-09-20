Шандалович: «После присоединений новых территорий начинается новый этап развития России»

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович испытал чувство гордости за нашу страну после того, как ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России.

На своей странице в соцсети Элиссан Шандалович написал, что 30 сентября мы все стали свидетелями исторического события: Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области воссоединились со своей исторической Родиной.

«Наш президент Владимир Владимирович Путин официально закрепил выбор жителей этих территорий по вхождению в состав нашей Великой России», - отметил спикер парламента.

Шандалович напомнил, что в 2014 году Крым и Севастополь вернулись в состав России, и живущие в этих регионах люди сегодня точно знают: они сделали абсолютно правильный выбор.

«Испытываю невероятное чувство гордости за нашу страну, за наше общее будущее. Сегодня начинается новый этап в развитии нашего государства. Сплотившись, все вместе мы сможем сделать Россию еще более сильной державой! За нами правда, за нами Россия!» - сказал председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович.