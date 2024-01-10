Шандалович: рекордное число школ откроется в Карелии по президентскому нацпроекту в этом году

Во время рабочей поездки в Медвежьегорск председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович посетил новую среднюю школу.

Спикер карельского парламента назвал новую школув Медгоре лучшей в республике.



«Искренне рад за ребят, которые будут учиться в новой, современной школе имени Героя Великой Отечественной войны Александра Фанягина в Медвежьегорске! Вчера, впервые после завершения строительства, удалось в ней побывать», — написал спикер карельского парламента на своей странице в социальной сети.







По его словам, получилась самая лучшая школа в Карелии, просторная, яркая, комфортная.



«В здании на 1 100 учащихся есть все для обучения и развития школьников: пять спортзалов, просторные столовая и библиотека, самый большой в районе актовый зал, кабинеты для занятий и кружков, музей, пришкольный стадион и многое другое», — отметил Шандалович.



Отдельно он отметил, что школу построили и оснастили всем необходимым, благодаря нацпроекту «Образование», который инициировал президент России Владимир Путин.



В ближайшее время начнется передача здания району и запустится процедура лицензирования.







Шандалович отметил, что по количеству новых школ 2024 год станет рекордным для Карелии за все последние десятилетия.



Сразу три новых СОШ в Медвежьегорске, Кеми и Суоярви откроют свои двери для 2 630 школьников.